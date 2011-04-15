Чаша весов склоняется на сторону американского доллара

В пятницу, 2 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 63 коп. (+1,13%), до 56,55 руб., курс евро – на 46 коп. (+0,66%), до 70,45 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,3 млрд (+38,7%), а в паре евро/рубль – 331,5 млн евро (+13,38%).

Центральный банк России с 3 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 22,05 коп., до 56,0408 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,0958 руб., что выше предыдущего дня на 30,37 коп.

Торги в пятницу завершились снижением по курсу рубля. Российская валюта подешевела к доллару и евро после публикации благоприятных данных Минтруда США о состоянии американского рынка труда за январь. На новостях доллар укрепился по всему валютному рынку. Вслед за ним выросла доходность американских облигаций. Потери против евро были значительно меньше из-за падения пары евро/доллар.

Число новых рабочих мест в США превысило ожидания, а его предыдущее значение пересмотрено в сторону увеличения.

Цена на нефть смеси Brent упала ниже $68 за баррель, чем усилила давление на рубль.

Сегодня, 5 февраля, торги по нефти открылись снижением. Цена упала на 0,8%, до $67,72 за баррель. Считаю, что как только продавцы в нефти пройдут зону поддержки в границах $67,10-67,45, падение ускорится до отметки $65,85 на фоне закрытия длинных позиций.

Учитывая сегодняшнее открытие по нефти, на Московской бирже стоит ожидать ослабления рубля в начале торгов. Я думаю, что давление на российскую валюту сохранится в течение дня и пятничный рост индекса RGBI не поможет ей сегодня. По паре доллар/рубль ближайший целевой уровень находится на отметке 56,80 руб., а по паре евро/рубль – на значениях 70,65 руб. и 70,90 руб. за евро.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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