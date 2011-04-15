Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05.02.2018

На рынке нефти вновь произошел спад

На рынке нефти вновь произошел спад. В пятницу вечером Brent остановилась на отметке $68,59. Эту неделю нефть начинает с падения. Одна из причин – увеличение запасов и добычи в США. Согласно данным американских докладов, страна по добыче практически сравнялась с Саудовской Аравией.
Снижение цены на нефть никак не повлияло на российскую валюту. Сегодняшний утренний курс ЦБ соответствует вчерашнему – 56,04 рубля за доллар. Тенденция к росту ещё сохраняется. Цены на нефть высокие, а санкционные риски снизились после публикации «кремлевского доклада».
Факторы риска российской валюты: возможное снижение цены на нефть и риски ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. В связи с этим, прогнозируемый курс рубля на начало февраля – 56,75 – 57,15 рубля за доллар к концу недели.

Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100