На рынке нефти вновь произошел спад. В пятницу вечером Brent остановилась на отметке $68,59. Эту неделю нефть начинает с падения. Одна из причин – увеличение запасов и добычи в США. Согласно данным американских докладов, страна по добыче практически сравнялась с Саудовской Аравией.

Снижение цены на нефть никак не повлияло на российскую валюту. Сегодняшний утренний курс ЦБ соответствует вчерашнему – 56,04 рубля за доллар. Тенденция к росту ещё сохраняется. Цены на нефть высокие, а санкционные риски снизились после публикации «кремлевского доклада».

Факторы риска российской валюты: возможное снижение цены на нефть и риски ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. В связи с этим, прогнозируемый курс рубля на начало февраля – 56,75 – 57,15 рубля за доллар к концу недели.



Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка







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