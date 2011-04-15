Нефть испугалась высоты и Штатов

После двух дней роста котировки нефти возобновили поход на юг в ходе пятничных торгов. Испугавшись отметки 70, Brent скатилась вниз и сегодня с утра тестирует уровень 68, закрепление ниже которого сулит дальнейшее ухудшение технических перспектив и краткосрочных настроений.

Покупателей «отбросил» психологический уровень 70, для пробоя которого они не нашли повода, а новые попытки восстановления доллара усугубили картину. В последние две недели корреляция нефти и USD стала гораздо более тесной, что играло в основном на руку Brent. Однако на отскоки американской валюты котировки теперь тоже реагируют чувствительнее, так что долларовый фактор пока будет оставаться одним из ключевых локальных ориентиров для трейдеров сырьевого сегмента. Велика вероятность, что восстановление «американца» окажется кратковременным, а значит, уже в ближайшее время с этого фронта для Brent могут снова появиться позитивные сигналы.

Однако этого будет недостаточно, чтобы вернуть уверенный спрос на нефть в условиях факторов, указывающих на признаки новой волны сланцевой революции в Штатах. Так, после резкого скачка буровых сразу на 12 штук, на прошлой неделе количество действующих установок увеличилось еще на 6 единиц, достигнув нового 3-летнего. Эта динамика предвещает дальнейший рост добычи в стране, которая на прошлой неделе превысила 10 млн баррелей в сутки.

Дисциплина в странах ОПЕК+ остается высокой, в Венесуэле продолжается падение производства энергоносителей из-за глубокого кризиса. Но этого недостаточно, чтобы нивелировать страхи по поводу поведения американских сланцевых компаний, хотя эмоциональность реакций котировок в последнее время несколько снизилась, благодаря общему понимаю того, что мировой рынок движется в сторону баланса и уже не страдает от масштабного перекоса спроса и предложения.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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