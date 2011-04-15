Российский рынок принял эстафету у зарубежных площадок

Новую торговую пятидневку российский фондовый рынок начал с просадки, причем на старте торгов продажи носили весьма агрессивный характер – ведущие индексы теряли около 1,5%, реагируя на пятничное падение Уолл-стрит и продолжение коррекции на азиатских рынках. Европа тоже торгуется в «красном», а нефть Brent топчется на месте, не в состоянии развить отскок. Все это создает условия для отрицательной динамики отечественных индексов, которые после полудня все же несколько сократили потери после эмоционального открытия. Индекс МосБиржи снижается на 0,55%, РТС падает на 0,64%.

В большинстве наиболее ликвидных бумаг преобладают распродажи. Исключение составляют отдельные акции, как, например «Аэрофлот» - котировки прибавляют 2,7% после публикации благоприятной финансовой отчетности. Выручка авиаперевозчика по итогам 2017 года по РСБУ увеличилась на 4,4% за счет роста основных операционных показателей, включая пассажиропоток (+13,3% за год). Примечательно, что в четвертом квартале рост выручки ускорился, достигнув 6,5% против четвертого квартала 2016 года.

От фиксации прибыли увернулись и акции «Северстали», которые повышаются на 0,6%, также реагируя на финансовые результаты. Выручка компании в 2017 году увеличилась на 33%, на фоне чего показатель EBITDA повысился на 35%, причем рентабельность EBITDA достигла рекордного уровня, составив 34,6%. Однако позитивную реакцию бумаг ограничили сообщения о том, что чистая прибыль за отчетный период сократилась на 16%. Хуже рынка сегодня смотрятся бумаги «Магнита» (-2,6%) и банка «Возрождение» (-2,15%).

Дополнительным негативным фактором для рынка стал отчет по деловой активности в сфере услуг РФ – индекс PMI снизился в январе до 55,1 пункта против 56,8 пункта месяцем ранее, а совокупный индекс опустился до 3-месячного минимума. В целом, пока на иностранных площадках будут сохраняться негативные настроения, у отечественных индексов не будет шансов на уверенный откат, даже если нефть Brent предпримет более внятные попытки восстановления.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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