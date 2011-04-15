Рынок ОФЗ выдохнул

Санкций в отношении российского госдолга не будет. Мировые рынки попали в зону турбулентности. Биткоин свалился после заявлений о краже криптовалюты с Южно-Корейских бирж.

В Минфине США считают, что введение санкций в отношении российского госдолга навредит не только российской экономике, но и мировой финансовой системе. Введение ограничений затронет интересы американских инвесторов. Американцы рассуждают достаточно прагматично и вероятнее всего действительно санкций в отношении российских ОФЗ не будет. Еще один шок для мировой финансовой системы сейчас совершенно ни к чему. Особенно на фоне сильнейшего снижения американских индексов в прошедшую пятницу. Индекс Dow Jones в прошедшую пятницу упал на 2,5% и достиг отметки 25000 пунктов. Это одно из сильнейших падений за последнее время.

Снижается также рынок криптовалют. Курс биткоина свалился до 8000 долларов после заявлений о краже с Южно-Корейских бирж. Также стало известно, что в социальных сетях и поисковиках Китая блокируют рекламу криптовалюты. Это тоже может расцениваться рынком, как негативный сигнал.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится на отметке 56 рублей 60 копеек, евро торгуется на уровне 70 рублей 40 копеек. Индекс ММВБ упал до 2260 пунктов, котировки нефти марки Brent опустились до отметки 68 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается чуть выше 8000 долларов за единицу.

Финансовые рынки сейчас попали в настоящую зону турбулентности. Снижаются американские индексы. Явно готовится к снижению товарный рынок. Все это негативно сказывается на российских активах. В понедельник утром на торгах московской биржи курс доллара в моменте поднимался практически до 57 рублей за единицу, евро достигал 71 рубль. Все это говорит о некоторой нервозности среди участников рынка. Наши прогнозы остаются без изменений, мы считаем что покупка валюты на среднесрочную перспективу сейчас может достаточно оправданным действием. Диапазон 56,60 - 56,20 хорошо подходит для совершения сделок. Цели на наш взгляд это уровни 58-59 рублей за доллар.





Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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