Нефть оказалась заложником паники среди инвесторов

На старте новой торговой недели нефть марки Brent продолжила развивать медвежью коррекцию от уровня 70 и сползла под отметку 67, оставаясь под давлением на утренних торгах в Азии. Поводов для фиксации прибыли было несколько, включая как внутренние, так и внешние факторы.

Прежде всего, рынок болезненно отреагировал на увеличение числа активных буровых в Штатах – их количество выросло еще на 6 штук после скачка на 12 единиц неделей ранее. Это сигнализирует о том, что сланцевые производители в ближайшие недели могут существенно нарастить объемы добычи до новых рекордных максимумов на пути к своей цели – завоеванию статуса крупнейшего в мире производителя.

Немаловажное влияние на нефть как на рисковый актив оказали панические распродажи на фондовых площадках и в сегменте рисковых активов в целом. Фиксация прибыли переросла в полномасштабную коррекцию, которая вполне может получить продолжение, особенно учитывая наличие пространства для маневра – предшествовавший откату продолжительный подъем с многократным обновлением рекордных максимумов.

В свете сформировавшихся условий сегодня актив может продолжить снижение, однако в случае замедления распродаж или отступления доллара давление на Brent несколько ослабнет. Далее тон задаст отчет Американского института нефти, который будет традиционно опубликован сегодня вечером – если запасы сырой нефти вырастут, распродажи в сырьевом сегменте ускорятся в ожидании официальной статистики от Минэнерго. Следующая цель на пути вниз расположена в районе 66,40.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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