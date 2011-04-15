Паника в сегменте рисковых активов увлекает за собой нефть и рубль

На мировых рынках продолжаются агрессивные распродажи. Накануне Dow потерял почти 1600 пунктов, показав самый масштабный за всю историю внутридневной обвал. Рост доходности облигаций и опасения резкого ускорения инфляции спровоцировали панику в рядах инвесторов, которая не утихает и во вторник. В Азии японский Nikkei просел на 6,8%, достигнув почти 4-месячных минимумов, но к закрытию сократил потери до 4,73%. Гонконгский Hang Seng отступил еще на 4,9%. Доходность американских трежерис подает сигналы замедления роста и возможной коррекции, что дает надежду на ослабление давления на фондовые площадки мира после масштабного спада.

На фоне повсеместной паники инвесторов не осталась в стороне и нефть как рисковый актив. Котировки Brent утратили уровень 67 и сегодня пытаются зацепиться за эту отметку, но пока безуспешно. Даже если паника стихнет, вряд ли актив сумеет показать устойчивое восстановление и вернется за пределы уровня 68, поскольку интерес к покупкам будет сдерживать ожидание отчета Американского института нефти. После двух недель роста числа буровых (на 18 единиц) велика вероятность дальнейшего наращивания добычи и запасов энергоносителей в стране. Сигналом к этому служат и сообщения о том, что крупные нефтедобывающие компании расширяют свои планы по добыче в богатом сланцевой нефтью Пермском бассейне.

Рубль накануне заметно просел, подпустив доллар к отметке 57 руб., которая может быть протестирована уже в ближайшее время. Российская валюта, относясь к числу рисковых активов, прежде всего страдает от распродаж в этом сегменте, а просадка нефти под влиянием этого же фактора только усиливает давление на рубль. Кроме того, укрепляет свои позиции доллар, который реагирует на сверхпозитивную статистику последних дней. Таким образом, в краткосрочной перспективе доллар может обосноваться над уровнем 57 руб., если распродажи рисковых активов не прекратятся.







Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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