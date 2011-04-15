Черный вторник пришел на Мосбиржу

Американские фондовые индексы рухнули на рекордную за последние два года величину: S&P500 обвалился на 4,1%, а DJ Industrial – на 4,6%. Причем такого краха ничего не предвещало – под вечер фьючерсы на американские индексы вышли в плюс, да и сами рынки акций попытались подрасти в начале американских торгов. Распродажи начались в 19.00, когда российский рынок акций уже закрылся.

Причиной падения многие называют опасения американских инвесторов ускорения инфляции, которое поведет за собой рост доходностей гособлигаций и более быстрое повышение ставки ФРС США. Министерство труда США еще в пятницу сообщило о росте почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. Но мы считаем это лишь формальным поводом. Просто американский рынок уже два года находился в сильном и плавном восходящем тренде и не корректировался более чем на 5%.

Сейчас же коррекционное снижение от максимумов, достигнутых 26 января, составляет порядка 8%. Это нормально. Ни о каком крахе или кризисе американского фондового рынка речь пока не идет. Подтверждает это и отсутствие сильных движений по нефти и золоту.

Естественной реакцией на динамику американских акций стало падение более чем на 5% рынка Японии, меньше потеряли Китай (-2,7%) и Бразилия (-2,6%).

К настоящему времени фьючерс на S&P500 теряет порядка процента, но рано утром, когда был разгар торгов на азиатских площадках, падение превышало 2%. В тоже время котировки нефти по сравнению с полуночью практически не изменились – «черное золото» торгуется около отметки 67 долларов за баррель.

Российский рынок акций откроется с сильным гэпом вниз. В моменте падение может достичь 4-5%. С технической точки зрения Индекс Мосбиржи протестирует поддержку 2200 пунктов – это нижняя граница восходящего канала, берущего свое начало в середине прошлого года.

В течение дня отскок очень вероятен, но сегодня основным индикатором для котировок российских бумаг будут фьючерсы на американские индексы. При их развороте вверх можно начинать осторожные спекулятивные покупки Сбербанка, «Лукойла» и Норникеля.

Нефть по-прежнему не пробила поддержку и ее можно покупать в расчете на рост ближе к 70 долларам за баррель.

Примерно 70 копеек потерял вчера к полуночи фьючерс на курс доллар-рубль. Такая коррекция российскому рублю, практически безоткатно укреплявшемуся с 11 декабря, не повредит. Дальнейшего падения более чем на 50 копеек мы не ожидаем, а разворот, который может быть поддержан продажей валюты в преддверии завтрашнего аукциона по ОФЗ, будет зависеть от ситуации на мировых площадках и стоимости нефти.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.