Рубль восстановил потери вместе с американскими индексами

Во вторник, 6 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 34 коп. (-0,59%), до 56,85 руб., а курс евро – на 58 коп. (-0,82%), до 70,37 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (+13,95%), а в паре евро/рубль – 290,5 млн евро (-23,68%).

Центральный банк России с 7 февраля повысил официальный курс доллара США к рублю на 59,18 коп., до 57,2196 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,9294 руб., что выше предыдущего дня на 43,35 коп.

На Московской бирже высокая волатильность в рублёвых парах наблюдалась в первой половине торгов. На открытии рубль находился под давлением из-за снижения нефтяных котировок и общего укрепления американской валюты.

На американской сессии ситуация на фондовых площадках стабилизировалась. Фондовые индексы США (DJI, S&P500) отскочили от своих минимумов, достигнутых в понедельник, 5 февраля. По итогам дня курс доллара снизился с 57,44 руб. до 56,86 руб., а курс евро – с 71,10 руб. до 70,37 руб.

В среду, 7 февраля, на торгах в Азии на форекс доллар США демонстрирует смешанную динамику к основным валютам. Нефть торгуется в небольшом плюсе. Хоть ситуация на мировых рынках стабилизировалась, фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне. По нефти тоже ситуация неоднозначная. Это все указывает на то, что сегодня по рублёвым парам нас ожидается разнонаправленная динамика.

Данные API отразили снижение запасов нефти и значительное увеличение запасов дистиллятов. Аналогичный отчет сегодня выйдет от Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов на 2,8 млн баррелей.

В среду Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ общим объемом 35 млрд рублей. Если не будет внешнего негативного фона, то аукционы поддержат рубль в первой половине дня. Стоит поглядывать одним глазком на то, как индекс RGBI отреагирует на аукционы Минфина, а то он вчера снизился на 0,09%, до 143,31.

Если на американских площадках трейдеры и инвесторы откажутся распродавать акции, то пара доллар/рубль останется торговаться под отметкой 57,45 руб. Поддержка располагается на уровне 56,60 руб. за «американца». Курс евро может отступить уровню 70,15 руб. на фоне общего укрепления единой валюты на форекс.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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