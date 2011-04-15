Нефть: главное – не попасть в ловушку статистики

На торгах во вторник котировки нефти марки Brent в моменте касались минимумов начала января в районе 66,50, откуда впоследствии плавно восстановились и даже сумели завершить торговые сутки в небольшом плюсе.

Отскоку цен помог отчет Американского института нефти, который вопреки прогнозам роста запасов на 3 млн баррелей отразил их сокращение на 1 млн. Запасы бензина также немного снизились. Однако реакция рынка могла быть более эмоциональной, если бы не масштабный прирост запасов дистиллятов, на 4,5 млн баррелей.

Как бы то ни было, отчет дал игрокам надежду в преддверии сегодняшнего официального релиза. Но если цифры Минэнерго разойдутся с оценками API и укажут на увеличение запасов, а также дальнейшее наращивание добычи до новых рекордных максимумов, котировки рискуют с легкостью возобновить медвежий ход.

Ограничить потенциал снижения в случае реализации негативного сценария сможет улучшение настроений в рядах мировых инвесторов – накануне американские фондовые индексы резко восстановились после агрессивных распродаж ранее. Это создает предпосылки для возвращения спроса на рисковые активы, включая нефть.

С технической точки зрения, ключевым для Brent сейчас является уровень 67. Если цены смогут его отстоять, краткосрочные перспективы барреля улучшатся. И наоборот, утрата этой отметки может стать сигналом к новой волне распродаж – в зависимости от данных Минэнерго, динамики доллара и мировых фондовых площадок.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



















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