Рынки приходят в себя, но волатильность остается высокой

Волатильность на мировых рынках остается высокой. После агрессивных распродаж, накануне американские фондовые индексы восстановились. За ними последовала Азия, хотя здесь динамика была неоднозначной. Японский Nikkei, который в моменте набирал свыше 3%, закрылся с символическим повышением на 0,16%, а китайский Shanghai Composite просел на 1,6%.

Все это подтверждает, что ситуация еще не стабилизировалась, и в ближайшие дни мы можем увидеть новые всплески волатильности по всему миру.

В ответ на некоторое смягчение внешнего фона российские бенчмарки могут показать отскок на открытии после масштабных вчерашних потерь – индекс МосБиржи закрылся с понижением на 1,7%, а РТС лишился почти 2,5%. Рубль во второй половине дня перешел в наступление и восстановился от 1-месячного минимума. Нефть Brent накануне получила небольшую поддержку от данных API, отразивших сокращение запасов энергоносителей на 1 млн баррелей.

На этом фоне сегодняшнюю сессию пара доллар/рубль может начать с небольшого роста, а далее динамику котировок будет определять поведение «американца» на международной арене и общие настроения на мировых площадках. Успешные результаты аукциона Минфина, который сегодня размещает ОФЗ на 35 млрд рублей, способны оказать локальную поддержку нашей валюте.

Доллар с утра не показывает внятной динамики, торгуясь во флэте против европейских валют и снижаясь против иены, уже почти растеряв все очки, набранные вчера. Во второй половине дня торги на валютном рынке обещают быть более оживленными – ожидаются выступления представителей Федрезерва, а также отчет Минэнерго по запасам нефти. Если данные укажут на очередной прирост добычи, продажи Brent возобновятся.







Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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