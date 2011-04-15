Торги на МосБирже отражают успокоение на рынках

На рынки действует в последние дни прежде всего ситуация на американских фондовых площадках и курс доллара. Обвальное падение индексов акций и взлёт доллара приостановились к 7 февраля. Индекс доллара DX, подходивший к 90 п., замер почти без движения на 89,4 п. Нефтяные котировки, которые снижались два дня с $70/баррель из-за усиления доллара, стабилизировались на уровне $67,5/баррель. Этому способствовало и известие о сокращении запасов нефти в США, по данным института API. Такая ситуация поддержала и рубль после ослабления в начале недели.

Торги на Мосбирже 7 февраля открылись с некоторым укреплением российской валюты, в районе 56,8 руб/дол. и проходят спокойно, с небольшой амплитудой колебаний. Фондовый индекс МосБиржи открылся даже с небольшим гэпом вверх с повышением от 2238 п. к 2267 п., отвечая на то, что накануне американские индексы оттолкнулись от «дна» двухдневного обвала.

Но в целом давление и на рубль, и на фондовые индексы сохраняется, и рынок ещё может увидеть 58 руб/дол. и 2200 п. по индексу МосБиржи в ближайшее время.







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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