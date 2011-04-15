Нефть на минимумах текущего года

Падение котировок нефти с локальных максимумов выше 70, достигнутых в конце января, набирает обороты – Brent обновила минимум текущего года, вплотную приблизившись к ключевой отметке 65.

Предлогом для дальнейшего выхода из длинных позиций по нефти, которая еще недавно «красовалась» на 3-летних максимумах, послужили очередные медвежьи сигналы из Штатов. Помимо роста запасов, который никого не удивил, нефтетрейтеды обратили внимание на увеличение добычи на 3,3%, до нового рекордного максимума. Свежие цифры напомнили рынку об угрозе, которую представляют сланцевые компании США для усилий стран ОПЕК. К тому же Exxon и многие другие производители грозятся внушительно увеличить инвестиции и производство энергоносителей на сланцевых месторождениях, что только подогревает интерес к продажам Brent.

Минэнерго США не скромничает в своих оценках, повысив прогнозы по добыче в стране на текущий и следующий годы. Так что разговоры о том, что Штаты могут вытеснить Россию и Саудовскую Аравию с пьедестала и завладеть титулом крупнейшего в мире производителя, прекратятся в реальность уже в обозримом будущем.

Еще один негативный фактор для нефти сейчас тоже исходит от Штатов, и это укрепление доллара. Текущую динамику нельзя назвать переходом к полноценному восстановлению, но валюта явно выглядит бодрее и устойчивее. Учитывая, что недавний подъем котировок серного золота был во многом обязан слабости американской валюты, ее дальнейшее укрепление способно усугубить картину по Brent.

При этом с технической точки зрения котировки подошли к важному барьеру 65. Если у быков не хватит духу выкупить актив в районе этой отметки, следующей целью продавцов станет уровень 64, который в начале ноября неоднократно выступал в роли сопротивления.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.