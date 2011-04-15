Курс рубля возобновил падение с новой силой

В среду, 7 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 75 коп. (+1,33%), до 57,61 руб., курс евро – на 30 коп. (+0,43%), до 70,67 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (-16,32%), а в паре евро/рубль – 464,9 млн евро (+60,03%).

Центральный банк России с 8 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 26,63 коп., до 56,9533 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,531 руб., что ниже предыдущего дня на 39,84 коп.

Рубль не выдержал внешнего давления, уступив доллару 1,3%, а евро – 0,4%. «Россиянин» перешел к снижению на фоне общего укрепления американской валюты и дешевеющей нефти.

Доллар США возобновил рост на ожиданиях инвесторами падения американских фондовых индексов, а также повышения доходности американских облигаций. Дополнительный «бычий» импульс ему придало очередное продление финансирования правительства до 23 марта.

Цена на нефть сорта Brent упала на 2%, до $65,13 за баррель, после того, как данные из США неожиданно указали на рост запасов нефти, нефтепродуктов и добычи.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 27 января - 2 февраля запасы сырой нефти увеличились на 1,895 млн, до 420,254 млн баррелей (прогноз был +3,150 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 3,4 млн, до 245,5 млн баррелей (прогноз был +0,5 баррелей, запасы дистиллятов – на 3,9 млн, до 141,8 млн баррелей (прогноз был -1,2 млн баррелей). Добыча нефти в США по итогам недели выросла на 332 тыс., до 10,251 млн баррелей в сутки.

К закрытию сессии курс доллара вырос до 57,61 руб. Давление было настолько сильным, что покупателям рубля пришлось проигнорировать успешные аукционы Минфина РФ и повышение индекса RGBI на 0,38%, до 143,86. Ведомство разместило два выпуска ОФЗ на сумму 35 млрд руб. при совокупном спросе 134,88 млрд рублей.

В четверг, 8 февраля, нефть торгуется в минусе. Баррель Brent стоит $65,32. На фоне укрепления доллара и разочаровывающихся данных по запасам нефти и добычи, трейдеры по ней закрывают длинные позиции. Скорее всего, нисходящее движение по нефти продолжится. Ближайшая поддержка находится на уровне $64 за бочку. При снижении цены ниже указанного уровня падение ускорится до $60,9 за баррель.

Рубль останется под давлением. Для курса доллара сопротивление находится в зоне 57,80-58,05 руб. за «американца». Как только покупатели его преодолеют, курс доллара поднимется до 58,95 руб. к 17 февраля. Пара евро/рубль сохранит восходящее движение к уровню 71,70 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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