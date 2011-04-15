Риски для рубля. Начало

Котировки нефти упали до минимальных значений с конца прошлого года. Минфин провел очень удачный аукцион ОФЗ. Банк России завтра примет решение по ключевой ставке.

После негативных данных от Минэнерго США по запасам и объемам добычи в США, котировки черного золота обвалились до минимальных значений с декабря 2017 года. Коррекция на нефтяном рынке назревала достаточно давно и только сейчас реализовалась.

Минфин России накануне провел очень удачное размещение ОФЗ. Спрос на бумаги выпуска 26212 и погашением январе 2028 года превысил предложение практически в пять раз. Инвесторы продолжают проявлять огромный интерес к российскому госдолгу. После известия о том, что Минфин США не рекомендует вводить санкции в отношении российских бумаг. Еще одним поводом для высокого спроса на российские ОФЗ является крайне высокая вероятность понижения ставки Банком России. Заседание пройдет в предстоящую пятницу, на данный момент ставка находится на уровне 7,75% и вероятнее всего ЦБ понизит ее до 7,5%. Не понизить ставку у ЦБ причин сейчас нет. В России наблюдается рекордно низкая инфляция 2,2%. При этом последние шоки на зарубежных финансовых рынках не дадут команде Эльвиры Набиуллиной пойти на более резкое снижение ставки.

Курс доллара на московской бирже держится на уровне 57 рублей 60 копеек, евро торгуется на уровне 70 рублей 80 копеек. Индекс ММВБ держится на уровне 2240 пунктов, котировки нефти марки Brent опустились практически до 65 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap скорректировался чуть выше 8000 долларов.

Мы ранее уже неоднократно говорили о тех рисках, которые существуют для российского рубля. Именно они сейчас начинают реализовываться. При чем реализовался, по сути, только один из рисков - это коррекция на нефтяном рынке. Очередной риск- это снижение интереса инвесторов к российским долговым бумагам. Он будет реализовываться в более долгосрочной перспективе по мере повышения ставок в США и снижения ставок в России. Помимо этого инвесторов может еще обеспокоить и негативная динамика российского рубля. Вполне вероятно, что основной риск для рубля сейчас это высокий объем покупок валюты со стороны Минфина. Главное финансовое ведомство страны в этом году выкупит практически весь объем свободной наличности на рынке. Наши прогнозы по доллар/рублю сохраняются без изменений. Мы считаем, что целями для роста курса являются отметки 58 - 59 рублей за доллар. Однако, вероятно есть смысл подчеркнуть, что этот прогноз будет актуален прицепах на нефть выше 60$ за баррель. При более сильном снижении нас будут ждать куда более высокие уровни по американской валюте.





Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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