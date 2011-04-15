Российский рынок умеренно реагирует на негатив

На старте торгов российские фондовые индексы попали под давление, но демонстрируют умеренную просадку благодаря стабилизации цен на нефть. Внешний фон не располагает к покупкам, однако и не способствует боле агрессивным распродажам. Индекс МосБиржи торгуется с понижением на 0,14%, а РТС теряет свыше 1% из-за валютного фактора – рубль обновил минимумы с начала года на уровне 57,80 за доллар и остается под натиском продавцов.

В сегменте «голубых» фишек на этот раз нет единства. В нефтегазовом секторе превалируют медвежьи настроения, отражающие негативную динамику на сырьевых площадках мира. «Роснефть» (-1,4%) и «Газпром» (0,78%) лидируют по снижению среди отраслевых коллег на решении американской IT-компании Oracle, которая ограничила сотрудничество с соответствующими российскими нефтегазовыми корпорациями в связи с введением новых санкционных требований Вашингтона.

Гораздо лучше рынка смотрятся бумаги банка «Возрождение», которые раллируют на 5,59%, отыгрывая сообщения о появлении еще одного претендента на покупку кредитной организации. Им стал Сулейман Керимов, который может получить банк в счет долгов братьев Ананьевых перед его структурами. Сейчас ведутся переговоры о получении контроля над банком. Также в ближайшее время Керимов может встретиться с представителями Банка России для получения одобрения сделки.

Общая картина для российского фондового рынка выглядит нейтрально-медвежьей. Риски углубления коррекции будут сохраняться до тех пор, пока мировые инвесторы остаются в напряжении, а нефть Brent торгуется ниже отметки 66. Если котировки черного золота не привлекут спрос и останутся вблизи минимумов, рубль останется под давлением, а значит, у РТС не будет шансов на восстановление.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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