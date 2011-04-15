Рублю не до Банка России

В четверг рубль ускорил снижение, обновив минимумы с начала года в паре с долларом и достигнув минимальных с середины ноября уровней против евро. Сочетание давления на нефть и бегства от рисков обусловило более агрессивные распродажи российской валюты. Пара доллар/рубль закрылась в районе 200-дневной скользящей средней над уровнем 58 руб.

После некоторых признаков стабилизации на мировые фондовые площадки вернулись негативные настроения, что нашло отражение в динамике рубля, который относится к сегменту рисковых активов. Вдобавок нефть Brent обновила минимумы 22 декабря на опасениях рекордной добычи в США. С начала месяца рубль подешевел к доллару уже более чем на 4%, и дополнительным фактором давления здесь служит укрепление позиций доллара. В общем, все звезды сложились так, чтобы выбить почву из-под ног нашей валюты после продолжительного роста.

Сегодня состоится заседание Банка России, который с большой долей вероятность снизит ставку на 0,25% на фоне дальнейшего замедления инфляции, которое продолжается и в начале 2018 года. Несмотря на недавние спекуляции о возможном более агрессивном снижении стоимости кредитования – на 0,5%, такой сценарий нам видится маловероятным в силу недавнего снижения курса рубля, который на этой неделе подешевел рекордно с середины прошлого года. Впрочем. рубль вряд ли покажет заметную реакцию на решение регулятора и продолжит следить за динамикой доллара, нефти, доходности трежерис и интереса к риску.

Нефть с утра предпринимает попытки восстановления, доллар держится стабильно, а на фондовых площадках продолжаются распродажи, что теоретически сулит рублю движение к новым минимумам, по крайней мере, в первой половине дня. Однако после бурного роста ближе к завершению сессии на рынок может прийти коррекция в рамках частичной фиксации прибыли перед наступлением выходных.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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