Фондовые площадки завидуют спокойствию валют

Не успели рынки акций прийти в себя, как их накрыла новая волна агрессивных распродаж. Американские площадки просели повсеместно. Dow обвалился на 4,1%, снизившись от рекордных максимумов уже на 10%, а S&P 500 упал на 3,7%. Настроения закономерно перекинулись на Азию, где японский Nikkei закрылся с понижением на 2,32%, хотя и немного отошел от минимумов сессии. Европейские фьючерсы расположились на отрицательной территории, указывая на продолжение негативной динамики.

Бегство от рисков усилилось на фоне роста доходности трежерис, а также после вчерашнего «ястребиного» заседания банка Англии, которое напомнило рынкам о сворачивании стимулов по всему миру, которое может оказаться более агрессивным в свете разгона инфляции.

При этом валютные рынки демонстрируют завидное спокойствие, равнодушно наблюдая за распродажами на фондовых площадках. Более того, несмотря на уклонение от рисков, иена и франк, которые являются защитными активами, уступают доллару. Американская валюта сохраняет позиции после того, как вчера индекс доллара коснулся 2-недельных максимумов.

Накануне Банк Англии дал понять, что ему, вероятно, придется повышать ставки более активными темпами, чем предполагалось ранее. Это взбодрило быков по фунту, однако пара не смогла удержать позиции и откатилась от максимумов в районе 1.4050, закрывшись в символическом «плюсе». Сегодня пара продолжает попытки роста, двигаясь в направлении уровня 1.40, однако пока импульс выглядит ограниченным в условиях сохраняющегося спроса на доллар. В скором времени Британия опубликует большой блок статистики по промпроизводству и торговле. Если цифры ухудшатся, текущие попытки подъема пары сойдут на нет.







Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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