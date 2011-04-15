Индекс МосБиржи проведет торги пятницы в границах отметок 2195-2225

Отечественный фондовый рынок начал пятничную сессию закономерным продолжением снижения. К настоящему времени российские фондовые индексы слабеют в среднем на 1%. Список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги «ТМК» и «ММК». В плюсе остаются акции «Кузбасской топливной компании» и привилегированные акции «Башнефти».

Внешняя конъюнктура к сегодняшним торгам сложилась крайне негативной. Основные биржевые индексы США завершили предыдущую сессию падением. Индекс DJIA снизился на 4,15% до 23860,46 пунктов, NASDAQ потерял 3,9% и завершил торги на отметке 6777 пунктов, S&P 500 снизился на 3,75%. Сегодня на премаркете фьючерс на индекс S&P 500 продолжает снижаться. Коррекция на американском фондовом рынке началась после санкций ФРС США относительно ведущего банка страны Wells Fargo. После этого давление на руководство банка усилилось, так как ряд влиятельных чиновников США не довольны действиями кредитной организации и лоббируют более серьезные меры в отношении Wells Fargo. Однако это не единственная причина, которая давит на рынок.

Мы связываем «медвежьи» настроения с изменением ситуации на американском долговом рынке, в частности, речь идет о росте ставок по суверенным облигациям США, чему поспособствовало ужесточение денежно-кредитной политики. Рост ставок на гособлигации провоцирует рост ставок по корпоративным облигациям, это значит, что заемные средства для американского бизнеса теперь будут дороже.

Кроме того, новый глава ФРС США Джером Пауэлл вызывает опасения у инвесторов. Во-первых, он сторонник более жесткой денежно-кредитной политики, а значит ставка может вырасти быстрее, чем было запланировано ранее. Во-вторых, он не из банковской среды, хотя в прошлом имел небольшой опыт работы в банке. Уже длительное время комитет FOMC состоит из бывших банкиров, выходцев из крупнейших банков страны, чаще всего из Goldman Sachs, JP Morgan и Wells Fargo. Главы ФРС на удивление, как правило, тоже бывшие банковские работники. С приходом Пауэлла эра банкиров ФРС закончится, а вместе с ней и пробанковская политика. Ситуация с Wells Fargo это наглядно демонстрирует, так как санкции были введены вечером в пятницу, в последний день работы Джанет Йеллен, которая такого бы не допустила. Это тревожный сигнал для всей банковской сферы, который предвещает большие перемены. Осознание этого инвесторами способствует «медвежьим» настроениям на рынке.

Цены на нефть остаются в «красном». Баррель североморского сорта Brent торгуется по $64,34 (-0,7%). Черное золото сейчас находится у восьминедельных минимумов.

Пара евро/доллар утром немного повышается, но общего настроения в пользу доллара это пока не отменяет. Основные движения в паре идут около отметки 1,2270.

Российский рубль в первый час торгов укреплялся в парах с иностранными валютами. Доллар США слабеет на 0,3% и стоит 58,21 руб. О ключевом событии сегодняшнего дня - заседании ЦБ РФ - уже сказано очень многое, поэтому остается просто ждать. Пара доллар/рубль проведет день в границах 58-59 руб., а пара евро/рубль - в диапазоне 71,30-72,50 руб.

Сегодня, 9 февраля, доклад по денежно-кредитной политике представил Резервный банк Австралии. Китай опубликовал статистику по инфляции, которая в январе составила 0,6% м/м. Великобритания обнародует данные по промышленному производству. Решение по процентной ставке примет Банк России. Изменения в сфере занятости опубликует Канада.

Индекс МосБиржи проведет сегодняшнюю сессию в границах отметок 2195-2225 пунктов. Внимательно наблюдаем за рубежом в 2200 пунктов: при его успешной «медвежьей» атаке ничто не будет сдерживать напор продавцов вплоть до поддержки на отметке 2180 пунктов.







Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.