Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрируют самое масштабное недельное снижение за последний год по мере того, как участники рынка выражают обеспокоенность стремительным ростом добычи в США, которая к тому же усиливается распродажами рисовых активов вдоль всего мирового финансового рынка.

По данным Libertex, фьючерсы на Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне 9 февраля в 10:00 по московскому времени торговались на уровне 64,35 доллара за баррель, теряя, по итогам недели, 5,8%. Американский эталон WTI находился в районе 60,49 доллара за баррель, снижаясь на 6,8%.

Рост добычи в США почти на 300 тыс. баррелей в сутки вкупе с распродажами рисковых активов, которые мы наблюдаем на текущей неделе, «свалили» цены на нефть, находившиеся на трехлетних максимумах. Учитывая, что сланцевые компании в США имеют некоторый запас пробуренных, но не разрабатываемых ранее скважин, можно предположить, что они могут выводить на рынок чувствительные объёмы, пользуясь возможностью хеджировать риски на относительно высоких ценовых уровнях.

Однако, такая манера их поведения подтверждает, что себестоимость добычи у них не такая уже низкая. Сейчас рынку просто надо понять, какие дополнительные объемы готовы выводить на рынок американские компании. Сопоставить это с темпами роста мирового проса и оценить изменения в состоянии спроса и предложения. Естественно, это пока не способствует пребыванию акций на трехлетних максимумах.

Полагаю, что контракты Brent могут снизиться к 60 долларам за баррель. Покупать ниже отметки 65 долларов более или менее безопасно только контракты со сроками экспирации полгода и более.



Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB









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