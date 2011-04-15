Рубль накрыло

Главным событием сегодняшнего дня для российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором регулятор принял решение о снижении ставки на 0,25%. Мы ранее уже говорили о том, что у ЦБ, по сути, нет причин не понизить ставку. С другой же стороны высокая турбулентность на финансовых рынках, плюс снижение нефтяных цен, а вместе с ними снижение российской валюты, не позволили ЦБ пойти на более смелые шаги.

Тем временем, за океаном фондовые площадки накрыло второй волной. Индексы S&P500 и DowJones в очередной раз обвалились. Причем S&P500 установил новый минимум с начала текущего года. Индекс DowJones торгуется пока чуть выше тех уровней, до которых падал в начале текущей недели.

На этом фоне курс доллара на московской бирже вырос до 58 рублей 30 копеек, евро торгуется на уровне 71 рублей 45 копеек. Индекс ММВБ просел до 2205 пунктов, котировки нефти марки Brent упали ниже 65 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap продолжает располагаться в районе 8000 долларов за единицу.

Ситуация с российским рублем вполне закономерна. Мы ранее уже не однократно говорили о целях для роста в районе 58-59 рублей за доллар, и о тех рисках, которые есть для рубля. Снижение цен на нефть, покупки Минфина для пополнения резервов, и, в более долгосрочной перспективе, отток капитала с российского рынка госдолга. Сейчас, по сути, в полную меру работает только один из этих рисков, а это значит, что в условиях сохранения волатильности на мировых площадках мы можем увидеть и более существенное падение рубля.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"



















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