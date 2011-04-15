В пятницу, 9 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 2 коп. (-0,04%), до 58,40 руб., курс евро – на 4 коп. (-0,07%), до 71,40 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,8 млрд (+1,75%), евро/рубль – 389,9 млн евро (-27,71%).

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по курсу рубля на фоне незначительного повышения цен на нефть. Курс доллара снизился до 57,91 руб., курс евро – до 71,01 руб. На часовых графиках снижения рублёвых пар выглядели как технические коррекции к предыдущим ценовым колебаниям.

Российская валюта отреагировала небольшим укреплением на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых. Как только возобновилось укрепление доллара к основным валютам на мировом валютном рынке, рубль перешел к ослаблению.

Дополнительное давление на рубль усилилось обвалом цен на Brent на 4%, до $61,74. Курс доллара вырос до 58.77 руб., курс евро –до 71.83 руб. За неделю рубль подешевел к доллару на 3,27%, к евро – на 1,43%.

В понедельник, 12 февраля, по парам доллар/рубль и евро/рубль ожидается незначительное снижение. Ослабление рубля замедлится на фоне восстановления цен на нефть в рамках коррекции. После фазы консолидации стоит ожидать укрепления доллара до 59,65 руб., евро – до 72,25 руб.

Общее число буровых установок в США за последнюю неделю выросло на 29 штук, до 975 штук. Учитывая рост добычи нефти и запасов сырой нефти в США, падение цены на Brent в среднесрочной перспективе продолжится до $61,35. Этот фактор в среднесрочной перспективе также окажет давление на российскую валюту.



Владислав Антонов, аналитик Альпари





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