Рубль попал под влияние мощных факторов

В конце недели рубль продолжил развивать медвежий импульс в паре с долларом, уступив ему важную отметку 58 руб. и обновив минимумы текущего года. Реализация негативного сценария продолжилась под влиянием уклонения от рисков, удешевления нефти и укрепления американской валюты. По итогам торговой пятидневки рубль просел более чем на 3%.

Российская валюта продолжает реагировать на распродажи в сырьевом сегменте, где котировки Brent обвалились к 2-месячным минимумам. Виной тому – сигналы из США, где буровая активность ускоряет темпы роста, а добыча не устает ставить новые рекорды. Еще одним фактором давления на рубль служит угасание спроса на рисковые активы под воздействием распродаж на мировых фондовых площадках, где медвежий тон задали американские акции. В этих условиях доллар пользуется некоторым спросом, что дополнительно давит на «россиянина».

В более широкой перспективе до тех пор, пока на фондовые рынки мира не придет стабилизация, и индексы не нащупают дно, рубль будет подвергаться понижательным рискам, а влияние грядущего налогового периода в этих условиях будет недостаточным, чтобы абстрагировать валюту от внешних рисков.

Локально рубль может попытаться отыграть часть позиций в условиях утреннего отступления доллара, отскока котировок нефти, которые открылись гэпом вверх, над уровнем 63, а также общей стабилизации настроений инвесторов. Все это может сформировать условия для отката пары доллар/рубль ниже отметки 58 руб. в первой половине дня, после чего тон будут задавать общие рыночные настроения.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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