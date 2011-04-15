Куда сместится курс доллара?

Правительство Мальты опубликовало документ, в соответствии с которым, за последние 3 года более 700 человек из России стали участниками программы «Гражданство за инвестиции». Многие из участников списка - известные бизнесмены, в том числе, входящие в список Forbes. Нужно отметить, что покупка мальтийского гражданства это лишь только вершина айсберга. Данное направление довольно не популярно у российских бизнесменов. Гораздо большее количество российских бизнесменов становятся резидентами Кипра или Великобритании. Причиной смены резидентства является желание бизнесменов спрятать свои банковские счета и оптимизировать налоговые расходы. Но самая главная причина - недоверие предпринимателей, как друг к другу, так и к государству. Бизнесу совершенно не понятны дальнейшие перспективы в России.

Тем временем глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард высказалась за то, что бы помешать использованию криптовалюты для отмывания денег и финансирование терроризма. Лагард считает, что нужно «двигаться в сторону регулирования криптовалютных операций».

На этом фоне курс доллара на московской бирже упал до 57 рублей 95 копеек, евро торгуется на уровне 71 рублей 20 копеек. Индекс ММВБ держится в районе 2210 пунктов, котировки нефти марки Brent превысили отметку в 63 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap восстановился до 8500 долларов за единицу.

Позитивная динамика российского рубля в понедельник утром объясняется отскоком на нефтяном рынке, а также необходимостью коррекции после столь бурного роста курсов на прошлой неделе. Мы по-прежнему считаем, что у российского рубля не так уж много шансов для восстановления. Снижение нефтяных цен, покупки валюты со стороны Минфина продолжит делать свое дело, и российская валюта будет находиться под давлением в ближайшее время. Вероятнее всего доллар/рубль сместиться в диапазон 58-59 рублей.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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