Позиции нефти неустойчивы

Накануне нефть марки Brent попыталась совершить отскок от минимумов двухмесячной давности под отметкой 62 и смогла закрепиться над этим психологическим уровнем, но по итогам дня оказалась на отрицательной территории после неудачного набега на внутридневные максимумы под отметкой 64,50. С утра актив пытается продвинуться выше уровня 63, торгуясь в небольшом плюсе.

В начале новой недели нефть снова подешевела, несмотря на возвращение интереса к рисковым активам и улучшение настроений среди инвесторов на глобальных рынках. Проигнорировала Brent и вербальные интервенции стран-производителей ОПЕК, которые попытались убедить рынок в том, что сланцевая добыча не представляет угрозы для процесса восстановления баланса. С другой стороны, доклад картеля говорит нам об обратном, ведь прогноз по добыче энергоносителей на этот год был пересмотрен на повышение, и все по вине американских сланцевых компаний. Это напомнило трейдерам о главном страхе и воспрепятствовало росту котировок.

Тот факт, что Brent проигнорировала заявление генсека картеля Баркиндо о том, что в январе страны ОПЕК и не-ОПЕК достигли нового рекорда соблюдения условий сделки, говорит о том, что рынок снова всецело сфокусировался на сигналах из США, которые и задают основной тон в сырьевом сегменте. С большим интересом игроки будут ждать сегодняшних данных Американского института нефти по запасам в преддверии завтрашнего официального отчета от Минэнерго. Подтверждение тренда на увеличение запасов и добычи в Штатах способно вернуть котировки под давление, и вероятность реализации такого сценария довольно велика, судя по активному росту числа буровых на протяжении последних трех недель.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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