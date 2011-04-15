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13.02.2018

Пара доллар/рубль начнет постепенно разворачиваться

Рублевые пары завершили торги 12 февраля разнонаправленно. К концу торговой сессии на московской бирже за один доллар предлагали 57,96 руб., за один евро – 70,9 руб. Таким образом, рубль укрепился по отношению к евро и незначительно ослаб по отношению к доллару.
Снижение пары евро/рубль связано с коррекцией в паре евро/доллар, небольшое ослабление евро дает возможность российской валюте замедлить свое падение. В свою очередь рост доллара и снижение цен на нефть толкают пару доллар/рубль наверх.
Во вторник российская валюта останется под давлением на фоне покупок валюты на внутреннем рынке Министерством финансов. Снижение нефтяных котировок должно замедлиться, нефть марки Brent достигла важного уровня поддержки и вряд ли в ближайшие дни уйдет ниже $61 за баррель. Пара евро/доллар также готовится завершить коррекцию.
В связи с этим пара доллар/рубль во вторник начнет постепенно разворачиваться вниз, а вот в паре евро/рубль борьба за рост продолжится. К сожалению, рост евро усилит падение рубля к этой валюте. Раскорреляция между двумя активами усилится.
Таким образом, торги по паре доллар/рубль пройдут в диапазоне 57,3-58,9 руб., по паре евро/рубль – в коридоре 70,5-71 руб.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари



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