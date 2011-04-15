Рубль реабилитируется, интерес к риску остается вялым

В понедельник индексы Уолл-стрит отметили второй день восстановления после недели распродаж, которая оказалась худшей за два года. Это сформировало условия для дальнейшего роста азиатских площадок. Правда, активность покупателей пока остается низкой ввиду осторожности и опасений новой волны обвала рынков. Есть риск, что в Европе мы увидим еще более робкие движения, учитывая, что к концу сессии в Азии японский Nikkei растерял все заработанное и вышел на отрицательную территорию.

Рубль вчера локально восстановился в паре с долларом, ожидая прилива сил на фоне грядущего налогового периода, который стартует в четверг. Однако если в сегменте рисковых активов возобновятся распродажи, налоговые выплаты не смогут оказать российской валюте ощутимой поддержки, поскольку настроения мировых инвесторов сейчас играют ключевую роль для высокодоходных валют, включая рубль. Если в краткосрочной перспективе доллар продолжит находиться под небольшим давлением на международном рынке форекс, а нефть будет как минимум удерживаться на плаву, доллар/рубль может развить технический откат от максимумов в направлении уровня 57,50 руб.

На рынке нефти отступают медвежьи настроения, но риск возобновления распродаж высок. Причем теперь, когда Brent нарушила целостность уровня 62 в ходе торгов пятницы, возвращение негативного сценария может сопровождаться штурмом новых минимумов вплоть до уровня поддержки 61, который должен сдержать потенциальное давление. Сегодня вечером API представит традиционный еженедельный отчет по запасам углеводородов – их рост сведет все попытки восстановления к нулю.

На валютном рынке особенный интерес сегодня представит пара фунт/доллар, которая со вчерашнего дня консолидируется в тесном диапазоне с робким восходящим уклоном. Британия в скором времени опубликует данные по инфляции на потребительском и производственном уровнях. Если CPI отразит замедление темпов роста потребительских цен в январе, это автоматически станет сигналом к ослаблению ожиданий относительно скорого повышения ставки Банком Англии, несмотря на его недавнюю «ястребиную» риторику. В этом случае котировки вернутся под отметку 1.38.





Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX















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