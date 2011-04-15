Нефть препятствует полноценному восстановлению российских индексов

Во вторник торги на российском фондовом рынке проходят под знаком роста. Индексы развивают коррекцию на фоне возвращения интереса к риску и позитива на зарубежные площадки. Однако бычий импульс сдерживает нисходящая динамика в сырьевом сегменте, где котировки Brent после неудачных попыток возвращения к росту снова снижаются, уже пятый день кряду. После полудня индекс МосБиржи повышается в пределах 0,5%, а РТС прибавляет 0,6%.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг превалирует позитив. Хуже рынка смотрятся акции АФК «Системы» и Интер РАО, которые дешевеют на 1,5% каждая. Котировки «Системы» корректируются после вчерашнего ралли, спровоцированного заявлениями о планируемой выплате дивидендов за прошлый год. Акции «Магнита» снижаются в пределах 0,8%, а лучше рынка торгуются бумаги НЛМК и «Уралкалия» - здесь прирост составляет более 2,5% в каждом случае.

«Алроса» опубликовала отчет по продажам за январь. За отчетный период компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 504,5 млн долларов США. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 499 млн долларов США, бриллиантов − 5,5 млн долларов США. Также в компании указали на хороший спрос на весь ассортимент алмазной продукции в начале года. После релиза котировки «Алросы» поднимаются более чем на 1%.

С нефтяного фронта продолжают исходить понижательные риски для российских индексов. Если продажи активизируются в течение дня, бенчмарки рискуют растерять набранные очки, несмотря на осторожный оптимизм иностранных инвесторов. Более того, если сегодняшний отчет API укажет на дальнейшее увеличение запасов черного золота в США, на старте завтрашней сессии отечественный рынок будет отыгрывать потенциальную новую волну распродаж в сырьевом сегменте.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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