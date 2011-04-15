Рынок нефти в мрачных раздумьях

Накануне котировки Brent отметили пятый подряд день снижения, снова коснувшись двухмесячных минимумов под отметкой 62. В Азии актив пытается отыграть падение и вернуться за пределы уровня 63. Однако видимых предпосылок для реализации локального бычьего сценария не наблюдается – разве что желание части игроков купить актив на более низких уровнях.

Вчерашний отчет МЭА, как и доклад ОПЕК в понедельник, не порадовал быков по нефти. Агентство тоже признало угрозу со стороны американских сланцевых компаний, усилив страхи рынка по поводу замедления или и вовсе остановки процесса восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Цены уже прилично сползли с 3-летних максимумов над уровнем 70, но не спешат восстанавливаться, погрузившись в мрачные раздумья о будущем сырьевого сегмента с оглядкой на американских производителей. После недавнего ралли влияние этого фактора вновь доминирует на рынке, не позволяя котировкам вернуться к росту.

Американский институт нефти накануне рапортовал о росте запасов энергоносителей почти на 4 млн баррелей, а запасы бензина подскочили на 4,6 млн баррелей. В преддверии сегодняшнего официального отчета складывается не самая благоприятная для цен картина по Штатам. Если официальные цифры подтвердят тренд на увеличение запасов и добычи на прошлой неделе, Brent рискует не только вернуться под отметку 62, но и обновить минимум, отмеченный в пятницу на отметке 61,75.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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