Продолжению роста будет способствовать внешний фон

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. При этом покупкам в наших активах будет способствовать сразу несколько факторов. Так, нефть марки Brent, несмотря на данные API, показавшие рост запасов углеводородов в Штатах, смогла вернуться в район 62,8 доллара за баррель. Также «быки» будут поддержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. Вчера после нашего закрытия американские рынки не только смогли отыграть потери, но и вышли на положительную территорию, в результате чего по итогам торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжили восходящую динамику и к 9.00 мск. прибавляют до 0,3%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: на слабых данных по ВВП страны японский Nikkei225 теряет 0,4%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,2%.

На таком фоне мы ожидаем, что в начале торгов в наших акциях покупки продолжат преобладать, что позволит индексу МосБиржи уже в первые минуты подняться выше 2260 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на новости из Европы, где сегодня будут данные по ВВП Германии, Италии и Еврозоны, промышленному производству Еврозоны, а также индекс цен потребителей в Германии, которые и определят настроения в первой половине торгов. При этом на рынке энергоносителей с середины дня возможно возобновление негативной динамика. В преддверии публикации данных по запасам углеводородов от Минэнерго США, которые выйдут сегодня в 18.30 мск., продажи могут возобладать, что приведет к отступлению нефти марки Brent в район 62,5 доллара за баррель. Во второй половине торгов инвесторы обратят внимание на публикацию макроэкономической статистики в США, где сегодня выйдут индексы цен потребителей и деловых запасов, а также данные по розничным продажам, которые способны оказать существенное влияние на настроения, царящие на рынках, и определить динамику наших активов в последние часы.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов российский рубль может попытаться продолжить укрепление. Восстановление рынка энергоносителей и поддержка со стороны приближения налогового периода будут способствовать спросу на рублевую ликвидность. Однако в последнее время рублевая стоимость нефти существенно скорректировалась, снизившись с 4000 рублей за баррель до 3600, что будет учтено игроками и может оказаться сдерживающим фактором. В результате американская валюта в начале торгов скорее всего удержит позиции выше 57,6 рубля. При этом в случае возобновления снижения на рынке энергоносителей во второй половине торгов, «быки» в долларе могут попытаться вернуть себе инициативу и сделать существенный шаг к отметке 58 рублей. Отметим, что итог сегодняшней сессии в паре USD/RUB будет полностью зависеть от данных Минэнерго США по запасам углеводородов, которые будут опубликованы в 18.30 мск., и реакции на них котировок «черного золота».





Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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