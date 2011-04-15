Нефть: коррекция может прерваться в любой момент

Третья с прошлой пятницы попытка пробоя уровня 62 по нефти марки Brent накануне все же привлекла внимание быков, которые запустили агрессивную коррекцию цен. Достигнув вчера максимумов в районе 64,50, сегодня утром котировки приближаются к барьеру 65.

Технический откат был подкреплен сразу несколькими факторами. Во-первых, данные Минэнерго оказались несколько менее негативными, чем многие опасались. Запасы сырой нефти выросли на 1,8 млн баррелей, добыча выросла, но слегка замедлила темпы, а запасы в Кушинге упали вдвое больше прогнозов, на 3,6 млн баррелей и дошли до минимумов с начала 2015 года.

Во-вторых, быки ухватились за сигналы из Саудовской Аравии, которая сообщила, что намерена сократить экспорт нефти в марте, несмотря на уход крупного НПЗ на техническое обслуживание. Более того, саудиты пообещали, что в следующем месяце объем производства нефти будет на 100 тыс. баррелей в сутки ниже февральских значений, тем самым подтвердив свою приверженность условиям соглашения. Изголодавшийся по позитиву сырьевой сегмент с воодушевлением воспринял заявления лидера ОПЕК, ускорив восстановление от минимумов.

Еще один фактор поддержки – усиление давления на доллар. Валюта и без того чувствовала себя неуверенно, ускорив практически повсеместное снижение после публикации неоднозначных экономических показателей из США, где инфляция превысила прогнозы, а розничные продажи неожиданно разочаровали.

Несмотря на менее мрачный характер отчета Минэнерго, в целом он указывает на дальнейший рост активности сланцевых компаний США, который сейчас представляет главную проблему для рынка и роста цен. Так что в любой момент текущий откат может смениться продажами на росте и возвращением к нисходящей динамике, если со стороны ОПЕК+ не последуют новые вербальные интервенции.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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