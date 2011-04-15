Рынки не верят в ускорение американской инфляции

Фондовые индексы в Азии показали неплохой подъем вслед за американскими площадками, которые не смутили сильные данные по инфляции в Штатах. Противовесом выступили показатели розничных продаж, которые сократились вопреки прогнозам, умерив опасения относительно более агрессивного ужесточения политики ФРС.

Доллар тем временем сильно пострадал после вчерашних экономических релизов. Участники рынка усомнились в том, что вышедшие накануне показатели предвещают стабильное усиление инфляционного давления, приписав ускорение роста CPI такому фактору, как удорожание нефти. Учитывая негативную динамику котировок черного золота в этом месяце, февральская инфляция может снова замедлиться. Такая оценка помогла рисковым активам не потерять самообладания и продолжить восстановление в ущерб доллару.

Нефть Brent накануне перешла к росту после пяти дней снижения кряду. Покупатели подхватили актив на новых попытках тестирования уровня 62, и уже сегодня цены испытывают на прочность недельные максимумы в районе отметки 65. Трейдерам понравились заявления Саудовской Аравии о намерении сократить объема экспорта в марте. Также саудиты подчеркнули, что в следующем месяце объем добычи будет на 100 млн баррелей в сутки ниже, чем в феврале. Однако запала котировкам может надолго не хватить, тем что сланцевики США продолжают сигналить о наращивании добычи – по данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы и производство нефти снова увеличились.

Сегодня торги на валютном рынке обещают быть довольно оживленными, учитывая массивный блок заявленных экономических релизов. Еврозона представит данные по торговому балансу, хотя в Европе основное внимание сегодня привлекут выступления нескольких представителей ЕЦБ – евро будет ждать сигналов о настрое регулятора относительно сворачивания стимулов и может получить дополнительную поддержку с этого фронта. Америка опубликует данные по инфляции на производственном уровне, показатели промышленного производства и обращения за пособиями по безработице.







Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX











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