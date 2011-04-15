Заносы на поворотах

Участники рынка, как обычно, ориентируются в первую очередь на стоимость нефти. Россия один из признанных лидеров мира по экспорту, поэтому биржевые индексы так реагируют на любые новости из этой отрасли. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе $62 за баррель по публикации данных отраслевой статистики Минэнерго США по запасам и производству «черного золота» и новостей с симпозиума Международного энергетического агентства, а также встречи стран из ОПЕК, который прошел в среду в Эр-Рияде. Саудиты договорились с Россией на экономические и политические взаимовыгодные контракты, но пока известно об их интересе (сделка еще не заключена) к проектам Сибура и Новатека, а общая сумма озвучена в $3 млрд.. Кроме инвестиций (в виде активов, а не денежных средств) к нам и Россия будет инвестировать в СА, также в виде активов, т.е. торговые связи с обеих сторон находят очень живой отклик. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2240 пунктов по индексу МосБиржи, в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить отыгрывать потери предыдущей недели, но это будет техническим отскоком после коррекции, т.е. слабым движением вверх.Среди событий в среду стоит выделить размещение Минфином РФ на аукционе двух выпусков ОФЗ на сумму 44,3 млрд рублей, спрос на которые проявили интерес нерезидентов и "кэрри-трейдеров" к рублевым активам в преддверии ожидающихся позитивных рейтинговых действий агентств S&P и Fitch в отношении России вслед за своим третьим коллегой с не очень благозвучным названием. Фондовый рынок США в четверг продолжит подъем после обвала предыдущей недели. Котировки на нефтьBrent (+0,2%) во вторник прервали 7-ми дневную серию снижения, продемонстрировав технический отскок, но в среду возобновили падение. Сегодня нефть совершит еще одно небольшое отступление от своего скатывания вниз и задержится на позициях выше предыдущего дня. Рынок акций РФ сегодня ожидается также в росте, поскольку влияние новостей по нефти и ожидаемое улучшение позиций в рейтингах всех международных агентств дополнительно будут поддержаны началом следующего налогового периода. Прирост не будет серьезным, но может стать началом коррекции к новым вершинам уже сегодня.







Александр Григоренко, управляющий активами ИК Global Capital











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