Для роста российского рынка сформировались все необходимые условия

Ведущие фондовые индексы РФ продолжает восхождение на торгах в четверг. Для развития бычьего импульса сформировались все условия: мировые площадки растут, интерес к риску присутствует, цены на нефть активно восстанавливаются. На этом фоне после полудня индекс МосБиржи повышается на 0,73%, до 2274 пунктов, а РТС раллирует на 1,62%, отыгрывая резкое укрепление рубля, который уже торгуется на двухнедельных максимумах.

В сегменте «голубых фишек» настроения тоже улучшились. В лидерах роста – «Распадская», акции которой растут на 3,27%. Уверенным спросом пользуются также бумаги «Яндекса» и «Татнефти», прибавляющие 2,4% и 2% соответственно. В финансовом секторе лидирует «Сбербанк» - обыкновенные акции и префы дорожают на 2%. Тем временем котировки банка «Возрождение» снова испытывают на себе давление продавцов, теряя в цене 2,13%.

Акции «Полюса» подрастают на 1,7% после публикации благоприятной финансовой отчетности за 2017 год. Скорректированная чистая прибыль «Полюса» по МСФО за отчетный период выросла на 7% в годовом выражении. За счет увеличения производства объем реализации золота увеличился на 13%. Выручка выросла с $2 458 млн в 2016 до $2 721 млн, а скорректированный показатель EBITDA повысился на 11% в годовом эквиваленте.

В ходе агрессивной технической коррекции нефть Brent встретила сопротивление на попытках пробоя уровня 65 и умерила пыл. Если на этом восходящий импульс иссякнет, российские индексы тоже умерят пыл. Однако пока на зарубежных площадках царит оптимизм и в целом отмечается интерес к покупкам рисковых активов, отечественные бенчмарки будут получать поддержку. Если настроения инвесторов не ухудшатся на открытии американских бирж, наш рынок завершит сегодняшнюю сессию на мажорн6ой ноте.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.