Нефть решила не выделяться из толпы

Цены на нефть сорта Brent продолжают отыгрывать недавнюю просадку под отметку 62, дождавшись поводов для коррекции, которых было сразу несколько, включая общий позитивный фон среди рисковых активов. Сейчас котировки «обхаживают» уровень 65, показав накануне гораздо более скромную динамику, нежели днем ранее.

В пользу возобновления покупок нефти сыграл ряд факторов, включая технический. Игроки неохотно проталкивать актив под отметку 62, тестирование которой привлекло покупателей. А предлогом для возвращения спроса изначально послужил менее ужасающий отчет Минэнерго, как ожидалось. Далее подоспело возобновление распродаж доллара по всему спектру рынка, что до недавней медвежьей коррекции отлично поддержало удорожание черного золота. Стабилизация на фондовых площадках и в сегменте рисковых активов также внесла свою лепту в оживление быков по Brent.

Одним из главных катализаторов подъема цен стали многочисленные вербальные интервенции стран ОПЕК, которые, вероятно сочли недавние двухмесячные минимумы опасными и поспешили на помощь. Особенно впечатлили инвесторов заверения министра нефти Саудовской Аравии в сокращении добычи и экспорта энергоносителей в марте.

Сегодня присутствуют предпосылки для развития восходящего импульса в сырьевом сегменте, хотя бы даже за счет внешних факторов – падения доллара по всему спектру рынка и рост фондовых площадок. Если и сегодня восстановление цен поддержит кто-то из ОПЕК, мы можем увидеть пробой уровня 65.

Помешать такому сценарию может фиксация прибыли, характерная для завершения торговой недели, потенциальное ухудшение нестроения в рядах мировых инвесторов, а также вечерние данные Baker Hughes, которые могут указать на очередной прирост числа активных буровых в США и вернуть на сцену опасения относительно активности сланцевиков.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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