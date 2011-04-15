Интерес к риску сохраняется, у доллара все плохо

На азиатских торгах немногочисленные фондовые площадки, которые не празднуют Новый год по лунному календарю, продолжили укрепление в пятницу, отметив пятый день роста кряду. Интерес к риску вернулся и поддерживает спрос на акции. Японский Nikkei прибавил еще 1,19%, с воодушевлением отреагировав на решение правительства назначить Куроду еще на один срок в качестве главы Центробанка. Инвесторы расценивают это как гарантию дальнейшего сохранения аккомодационной политики в силу «голубиного» настроя Куроды.

Европейские фьючерсы сигнализируют о позитивном открытии в целом, хотя немецкий DAX может оказаться на отрицательной территории под влиянием развития бычьего импульса по евро, который обновил максимумы этого года в паре с долларом в районе 1.2555. Учитывая в целом благоприятный внешний фон и сохранение бычьего уклона на рынке нефти, российские индексы могут стартовать на мажорной ноте, продолжив восстановление этой недели.

Котировки Brent стремятся к отметке 65, вчерашнее тестирование которой оказалось неудачным. После агрессивного скачка, который мы наблюдали в среду, актив замешкался, по всей видимости, уже отыграв эффект от вербальных интервенций стран ОПЕК и теперь уповает лишь на слабость доллара и спрос на рисковые активы, в том числе и сырьевые. Кроме того, на горизонте уже маячит традиционный пятничный отчет Baker Hughes по числу буровых, ограничивая восходящий потенциал цен.

Доллар остается под широкомасштабным давлением. Индекс USD упали ниже области 88,50, намереваясь показать самые масштабные недельные потери за последние два года, теряя с понедельника более 2%. Помимо слабой статистики, которая вчера дополнилась показателями инфляции на производственном уровне, американскую валюту беспокоит проблема так называемого двойного дефицита на фоне программ Трампа – снижения налогов и расходов на инфраструктуру. В таких условиях доллар рискует продолжить повсеместную просадку, несмотря на перепроданность.







Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.