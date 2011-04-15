Российский рынок завершает неделю осторожным подъемом

В пятницу российские фондовые индексы торгуются в режиме умеренного подъема на благоприятном внешнем фоне и в условиях позитивной динамики цен на нефть, которые продолжают восстановление после недавнего масштабного падения. После полудня индекс МосБиржи повышается в пределах 0,5%, а РТС растет на 0,88%. Рубль открылся неплохим гэпом вверх и пока не закрыл утренний разрыв, что поддерживает долларовый индекс. Нефть марки Brent предпринимает новые попытки тестирования отметки 65.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг преобладают покупки, однако просадка в отдельных акциях выглядит весьма внушительно. В безоговорочных лидерах падения сегодня оказались котировки «Магнита», которые дешевеют уже почти на 5%, отыгрывая неожиданные известия о том, что основатель и совладелец сети розничных магазинов Сергей Галицкий решил продать банку ВТБ 29,1% акций компании, сославшись на то, что «инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель». Акции ВТБ тем временем повышаются почти на 0,7%.

Помимо «Магнита», под внушительным давлением торгуются бумаги «НорНикеля» и «Возрождения», где в среднем потери составляют 2,5%. Причина продаж акций ГМК – спекуляции на тему конфликта, возникшего между акционерами. Нефтегазовый сектор чувствует себя вполне уверенно, где активнее остальных дорожают акции ЛУКОЙЛа и «Татнефти», растущие на 1,6% в каждом случае.

Уходящая неделя ознаменовалась стабилизацией мировых площадок и возвращением интереса к риску, что поддержало возобновление роста на российском рынке. Теперь главный вопрос – смогут ли инвесторы закрепить успех и не поддаться новой панике. Пока на горизонте ближайшей перспективы предпосылок ухудшения настроений не отмечается. До конца дня отечественные индексы могут сохранить боевой настрой, однако вряд ли решатся на существенное ускорение подъема от текущих уровней ввиду признаков замедления восходящего импульса на рынке нефти.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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