Нефть поддержит наши активы

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам в наших активах послужит динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на рост буровой активности в США, смогла подняться до 65,4 доллара за баррель. Отметим, что по данным Baker Hughes число активных нефтяных буровых установок в Штатах выросло на 7 штук и достигло нового локального максимума на уровне 798 штук, что является негативным фактором для рынка и говорит в пользу возможного дальнейшего роста добычи нефти за океаном. Также поддержку нашим акциям окажет ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили в пределах 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают восходящую динамику и к 9.00 мск. прибавляют порядка 0,4%. На торгах в Азии преобладают позитивные настроения. И если в Китае продолжают отмечать начало нового года по лунному календарю, то в Японии, на фоне хороших данных по экспорту и торговому балансу Nikkei225 растет на 1,8%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания покупок в наших акциях в начале торгов понедельника. Это позволит индексу МорБиржи уже в первые минуты отыграть пятничные потери и вернуться в район 2260 – 2270 пунктов. При этом динамика акций Магнита и Норильского никеля может продолжить оказывать негативное влияние на наш рынок, однако нельзя исключать и коррекционного отскока в данных бумагах – игроки могут начать фиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где мы ожидаем роста основных индексов в начале дня, что позволит нашим «быкам» сохранить инициативу в своих руках. Отметим, что в середине торгов возможно коррекционное снижение на рынке энергоносителей, что приведет к компенсации части утреннего роста. Во второй половине торгов мы ожидаем снижения активности игроков, волатильности и объемов торгов. При этом основные мировые площадки перейдут в консолидацию у достигнутых уровней. Поводом для подобной динамики станет отсутствие торгов в США, где сегодня отмечают День президента.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, спросу на рублевую ликвидность будут способствовать рост цен на нефть и приближение налоговых выплат. В сложившихся обстоятельствах уже в начале торгов американская валюта может отступить в район 56,3 рубля. В результате «медведи» сделают еще один шаг к локальной поддержке, расположенной на отметке 56 рублей. Вероятность достижения этого уровня и его пробоя, учитывая внешние факторы и повышенное предложение валюты со стороны экспортеров, сейчас выглядит достаточно высокой. Отметим, что отступление доллара под это значение существенно повысит шансы на обновление им годовых минимумов.





Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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