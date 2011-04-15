Невзрачное начало недели на российском рынке

В начале новой торговой недели российские фондовые индексы демонстрируют невзрачную динамику, испытывая дефицит импульса на фоне отсутствия внешних сигналов где китайские площадки продолжают праздновать Новый год по лунному календарю, а биржи США сегодня торгуются не в полном составе в связи с Днем президентов. Brent после утренних попыток подъема вернулась на исходные позиции, а рубль слегка уступает доллару и евро. Индекс МосБиржи торгуется немногим ниже уровней открытия, а РТС теряет в пределах 0,5%.

В сегменте «голубых фишек» также превалируют минорные настроения. Нефтегазовый сектор преимущественно торгуется «в минусе», как и акции финансового сектора. Хуже рынка выглядят котировки банка «Возрождение», теряющие 2,69%, бумаги ЛУКОЙЛа дешевеют на 0,8%. Акции «Новатэка» снижаются в пределах 0,6%, несмотря на сообщения о том, что компания выиграла аукцион «Алросы» по продаже «Геотрансгаза» и «Уренгойской газовой компании».

Также «Новатэк» подписал меморандум о взаимопонимании с национальной нефтяной компаней Саудовской Аравии Saudi Aramco, который закрепляет договоренности сторон о развитии международного сотрудничества и осуществлении совместных инвестиций в газовой отрасли, в том числе поставки и развитие рынков СПГ, совместное участие в СПГ-проектах, а также проектах в области геологоразведки и добычи газа.

Учитывая низкую активность на внешних площадках и признаки угасания бычьего импульса на рынке нефти, до конца сессии российские индексы вряд ли смогут показать заметное улучшение динамики, хотя если Brent вернется выше уровня 65, будут созданы условия для минимизации внутридневных потерь. В краткосрочной перспективе индексу МосБиржи нужно отстоять уровень 2250 пунктов, чтобы миновать более глубокого отката.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.