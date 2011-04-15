Доллар переключается на протокол ФРС

На торгах понедельника валюты и мировые рынки в целом ведут себя малоактивно на фоне пониженной ликвидности в связи с праздниками в ряде азиатских стран и США. Инвесторы не проявляют интереса к рисковым активам, что локально поддерживает спрос на доллар. В целом же попытки укрепления американской валюты выглядят скромными после внушительного подъема во второй половине торгов пятницы.

Дальнейшую динамику долларовых пар определит протокол заседания ФРС США, заявленный на вечер среды. Некоторые участники рынка надеются, что недавние сигналы ускорения инфляции могут подтолкнуть регулятора к более агрессивной риторике. Если так, USD получит поддержку, но вопрос в том, насколько устойчивой будет реакция валюты, которая не смогла выиграть от недавнего роста ожиданий по ставкам.

Мартовское повышение уже практически полностью заложено в текущих ценах, а вот вопрос о четырех актах ужесточения в этом году вместо трех пока находится на стадии осторожных предположений. И если тон протокола придаст рынку уверенности в более «ястребином» сценарии, в ответ мы можем увидеть повсеместное укрепление доллара.

Однако важно также учитывать уязвимость валюты и риски, которые могут реализоваться, если Центробанк предпочтет осторожный подход и воздержится от дополнительных сигналов, сославшись на сомнения в общем здоровье экономики страны. В таком случае велика угроза движения индекса USD к новым 3-летним минимумам.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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