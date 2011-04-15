Доллар продолжает скромное восстановление

В Азии фондовые индексы обосновались на отрицательной территории. Гонконгский HangSeng, который изначально пытался сопротивляться медвежьим настроениям, в итоге тоже просел под влиянием продаж акций HSBC. В понедельник европейские площадки торговались под давлением и, судя по всему, могут продолжить аналогичную динамику сегодня. Далее тон зададут американские площадки, которые возвращаются после длинных выходных. Преимущественно негативный внешний фон вкупе с невнятной динамикой нефти Brent, которая пробуксовывает в районе отметки 65, могут обусловить старт торгов на российском рынке в «минусе».

Цены на черное золото торгуются с медвежьим уклоном с начала недели. Развитию восходящего уклона препятствует тенденция к укреплению индекса доллара, который восстанавливается от 3-летниих минимумов с прошлой пятницы. Также покупателей отпугивает очередной прирост числа активных буровых в США – показатель отметил четвертую подряд неделю роста, достигнув максимального с апреля 2015 года значения. Если в течение дня хрупкое восстановление американской валюты не утратит импульс, Brent не сможет продемонстрировать уверенного подъема.

Европейские валюты торгуются под небольшим давлением. На фоне отсутствия новостей главным драйвером служит улучшение настроений по доллару. Сегодня в Германии пройдет важное голосование по формированию коалиции. Результаты будут обнародованы 4 марта, но в течение дня могут появиться слухи и сигналы с этого фронта, и в случае признаков успешного голосования евро может выстрелить вверх, стряхнув с себя недавнее давление, что способно ослабить позиции доллара в целом. Также локальное влияние на евро могут оказать сегодняшние данные института ZEW по Германии и еврозоне.







Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX











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