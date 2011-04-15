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20.02.2018

Brent цепляется за 65

В понедельник котировки нефти марки Brent попытались отвоевать уровень 65 и поначалу чувствовали себя весьма уверенно благодаря интересу к риску и обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Но постепенно низкая активность инвесторов и тенденция к восстановлению доллара сделала свое дело, отправив актив на отрицательную территорию, хотя ценам удалось закрыться выше психологической отметки 65.
Невнятная динамика в сырьевом сегменте связана с воздействием на рынок противоречивых факторов. С одной стороны, благосклонное отношение игроков к рисковым активам и геополитика способствуют покупкам. С другой – в последние дни доллар стремится к восстановлению, рассчитывая на «ястребиный» тон предстоящего протокола ФРС США, а активность на сланцевых месторождениях Америки продолжает расти. Так, на минувшей неделе число буровых достигло максимального почти за три года значения, предвещая дальнейшее наращивание добычи до новых рекордных максимумов.
В связи со вчерашним празднованием Дня президентов в Штатах, Американский институт нефти и Минэнерго опубликуют свои отчеты на день позже обычного. Соответственно, API обнародует свою оценку завтра, а ведомство представит официальные цифры в четверг. В краткосрочной перспективе рынок будет ориентироваться на общие настроения по доллару и отношение инвесторов к рисковым активам, на фоне чего можно говорить о наличии понижательных рисков для Brent, которая с утра продолжает цепляться за отметку 65.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ







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