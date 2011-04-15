Доллар ползёт вверх после обвала

Доллар медленно растет на глобальном валютном рынке после мощного провала на прошлой неделе. Рост индекса доллара USDX третий день подряд позволила американской валюте отыграть полтора дня ослабления до этого. То есть импульсы падения очень резкие с обновлением многолетних минимумов, а откаты – весьма осторожные.

В предшествующие годы происходило в точности наоборот. Таким образом, на мой взгляд, к укреплению доллара нужно подходить очень осторожно. В любой момент ситуация может резко развернуться в сторону ослабления, как это было на прошлой неделе. Не исключён и другой вариант – американскую валюту сейчас осторожно подбирают крупные игроки на волне обновления новых минимумов.

Однако для подтверждения такого сценария мы сперва должны увидеть мощное падение фондовых площадок и в целом – спроса на рисковые активы. Пока же площадки демонстрируют смешанную динамику. Нефть остаётся выше 65 долларов за баррель Brent.

На российском валютном рынке USDRUB торгуется вблизи 56.50, тоже демонстрируя малозаметное укрепление менее чем в 20 копеек за 3 дня против спада на 110 копеек за предшествующих этому три дня спада.

Устойчивость нефти при ослаблении евро к доллару помогают паре EURRUB развивать снижение под важным круглым уровнем 70 рублей. Пара с начала дня потеряла 20 копеек и торгуется по 69.86 – вблизи минимумов с начала месяца.





Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич







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