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20.02.2018

«Газпром» устремился вверх на новости о возможном buy back

Акции «Газпрома» на торгах во вторник растут более чем на 4% на фоне известия о возможном buy back акций и ГДР компании. На 10.55 мск котировки обыкновенных акций «Газпрома» выросли на 4,48%, цена акции составляет 142,79 рубля.
Как сообщается в материалах компании, совет директоров «Газпрома» на заседании в форме заочного голосования 5 марта обсудит перспективы программы buy back своих акций и ГДР.


Андрей Сергеев, аналитик Forex Club


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