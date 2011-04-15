«Газпром» устремился вверх на новости о возможном buy back

Акции «Газпрома» на торгах во вторник растут более чем на 4% на фоне известия о возможном buy back акций и ГДР компании. На 10.55 мск котировки обыкновенных акций «Газпрома» выросли на 4,48%, цена акции составляет 142,79 рубля.

Как сообщается в материалах компании, совет директоров «Газпрома» на заседании в форме заочного голосования 5 марта обсудит перспективы программы buy back своих акций и ГДР.





Андрей Сергеев, аналитик Forex Club





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.