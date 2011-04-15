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20.02.2018

МФЦ: "Нам нужен слабый рубль?"

На прошлой неделе Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля соответствует фундаментальным рыночным факторам. "Ситуация (на валютном рынке) гораздо стабильнее, и будет стабильной по сравнению с тем, что мы имели еще несколько лет назад", - сказал он в интервью в кулуарах Сочинского форума. "Если помните, в апреле прошлого года я говорил, что рубль слишком крепок, и это действительно было так", - заявил министр. Отмечающееся в последние дни укрепление рубля связано не только с повышением мировых цен на нефть, но и ослаблением позиций доллара к корзине основных мировых валют. Сдерживают укрепление рубля все также покупки валюты Минфином РФ (по 15 млрд. в день), начало налогового периода, а также последние заявления министра финансов США Стивена Мнучина, который, получив соответствующие полномочия от президента США, грозится скоро ввести новые санкции против России. Эти угрозы продолжают гнать разбежавшиеся из России капиталы, а Президент уже даже законодательно подготовил им амнистию, чтобы деньги не перетекли куда-либо еще. Сложилась интересная ситуация, когда банки требуют отчитаться за каждый рубль, а миллиарды из-за границы не требуют подтверждений, совсем как в Великобритании. Стоит отметить, что за последнюю отчетную неделю хедж-фонды и другие спекулятивные игроки немного сократили свои ставки на укрепление рубля уже четвертую неделю, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC). Но хедж-фонды все ещё продолжают ставить на укрепление рубля 24-ую неделю подряд с лета прошлого года. Исходя из фундаментальных факторов, влияющих на курс доллара к рублю, сейчас является уровень около 56,5 рубля за доллар США. Таким образом, внутренние факторы играют на ослабление рубля, а внешние - на его рост.



Николай Ширяев, эксперт «Международного финансового центра»





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