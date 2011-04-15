Доллар не поднимется выше 57 руб. в ближайшие дни

Российский рубль во вторник днем торгуется разнонаправленно в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит 56,72 руб. (+0,5%). Евро торгуется по 70,01 руб. (-0,05%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 21 февраля, составляют 56,52 руб. за американскую валюту (повышен на 18 копеек) и 69,89 руб. за евро (понижен на 1 копейку).

Сырьевой рынок сегодня тоже выглядит крайне неоднородно. Баррель североморского сорта нефти Brent к середине дня падает на 0,8% и торгуется по $65,14. При этом «бочка» WTI дорожает на 0,7% и стоит $61,98.

С одной стороны, на сырьевые цены давит доллар США, который начал восстанавливаться достаточно активно с паре с единой европейской валютой. С другой, присутствующие на площадке риски осложнений отношений на Ближнем Востоке держат цены на нефть и не позволяют им обвалиться. Помимо прочего, информация об исполнении странами-членами ОПЕК+ договоренностей в рамках соглашения по снижению сырьевой добычи и ее заморозки тоже играет на стороне покупателей. Отсюда и столь яркое расхождение в динамике сортов черного золота сегодня.

Ближайшей целью краткосрочного подъема доллара является рубеж в 57,00 руб. Далее на пути покупателей окажется верхняя граница текущего диапазона 57,25 руб. В том случае, если инвесторам удастся стабилизировать доллар выше этого значения, шансы на продолжение укрепления пары доллар/рубль на завтра увеличатся. Евро/рубль пока останется в пределах отметок 69,70-70,85 руб.







Анна Бодрова, старший аналитик Альпари







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