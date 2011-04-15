Нефть вынуждена повиноваться доллару

На рынке нефти нагнетаются медвежьи настроения с начала текущей недели. Покоя сырьевому сегменту не дает расторопность американских сланцевиков, которые стремительно наращивают буровую активность и объемы добычи, которые бьют один рекорд за другим.

В эти условиях Brent вынуждена отступать после провальных попыток пробить сопротивление 65. Утром в Азии котировки успели обновить минимум этой недели, направляясь к отметке 64. Локально усугубляет текущий настрой тенденция к восстановлению позиций доллара. Интерес к риску не вернулся полноценно на рынки, и продажи на фондовых площадках даже превалируют, что подкрепляет интерес к американской валюте.

Текущие поползновения USD, конечно, выглядят очень скромными в сравнении с масштабами предыдущего падения курса валюты, однако этого уже достаточно, чтобы надавить на черное золото, которое активно укреплялось во время распродаж «американца». Так что сейчас это один из важнейших факторов локального влияния на поведение Brent, за которым следует тщательно следить.

С этой точки зрения интересен будет тон протокола январского заседания ФРС, который задаст дальнейший вектор доллару и повлияет на настроения в сырьевом сегменте, как и отчет API, публикация которого была перенесена на один день в связи с праздником в Америке в понедельник.

С точки зрения технического анализа котировкам есть, куда падать, и при появлении новых медвежьих сигналов Brent может с легкостью вернуться под отметку 64.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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