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21.02.2018

Рубль и нефть в заложниках у долларовых быков

Фондовые индексы США не смогли показать позитивную динамику накануне, и азиатские площадки поначалу пытались последовать их примеру, однако затем собрались с духом и вышли на положительную территорию во многом благодаря укреплению японских акций, которые в свою очередь выросли за счет ослабления иены на фоне повсеместного восстановления доллара. Если европейские площадки будут сигналить о старте на мажорной ноте, российские бенчмарки ощутят на себе меньшее влияние нефтяного негатива.
Brent вчера подешевела и развивает нисходящий импульс на утренних торгах среды. Во многом это связано с оживлением спроса на доллар, который повсеместно восстанавливается с начала недели с оглядкой на доходность трежерис (на 4-летних максимумах) и формирующиеся ожидания относительно более агрессивного ужесточения политики ФРС США, которые как раз сдерживают спрос на рисковые активы. Сегодня игроки будут ждать отчета API, и если тот снова отразит рост запасов сырой нефти и бензина, Brent не миновать следующего этапа медвежьего хода в направлении уровня 64 и ниже.
Доллар/рубль вчера коснулся уровня 56,70 руб., где расположена 20-дневная скользящая средняя и представляет собой локальное сопротивление, прохождение которого необходимо, чтобы открыть дорогу к психологическому уровню 57 руб. Пока котировки остаются ниже этой области, потенциал укрепления доллара выглядит ограниченным. Однако в ближайшие дни цена может прорвать этот барьер, если нефть будет и далее дешеветь под влиянием «американского фактора», а доллар получит поддержку со стороны протокола заседания Федрезерва, содержание и тон которого повлияют на ожидания инвесторов по ставкам и, соответственно, их настроения.



Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX





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