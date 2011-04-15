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21.02.2018

Рубль продолжит консолидацию на фоне начавшегося налогового периода

Вчера в котировках нефти наблюдалась повышенная волатильность, соответственно, валютную пару доллар/рубль также штормило. При этом диапазон в границах 56,4-56,75 руб. за «американца» устоял. На наш взгляд, у рубля сохраняется потенциал для укрепления. В пользу этого говорят ожидания повышения суверенного рейтинга России международным рейтинговым агентством Standard &Poor’s в эту пятницу 23 февраля, высокий спрос на ОФЗ и начавшийся налоговый период. Экспортёры будут покупать рубли для выплат в российский бюджет, при этом пик выплат придётся на начало следующей недели.
Отметим, что данные Минэнерго США по запасам и производству черного золота выйдут лишь в четверг: публикация отчета была перенесена на день из-за праздничного дня в понедельник. Покамест падать нефти не дают напряжённая ситуация на Ближнем Востоке и исполнение ОПЕК+ взятых на себя обязательств по квотам. Из выходящей статистики внести коррективы в ход торгов могут данные по индексу деловой активности в Еврозоне и статистика по индексам деловой активности США в промышленности и сфере услуг.
Главное событие дня – публикация протокола последнего заседания Федрезерва - состоится в 22:00 мск и будет отыграно рынком уже завтра. Участники рынка ожидают ужесточения риторики ФРС. Если так, то в этом году стоит ждать трех повышений ключевой ставки, причем первое из них должно случится уже на ближайшем мартовском заседании, а это позитив для американского доллара.
Курс пары доллар/рубль продолжит сегодня консолидацию в районе 56,5 руб. Диапазон торгов среды для пары евро/рубль находится в границах отметок 69,5-70 руб. за евро.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари



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