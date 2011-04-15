«Медведи» перехватят инициативу

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Так, российские «медведи» будут поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где нефть мраки Brent отступила в район 64,7 доллара за баррель. Поводом же к снижению «черного золота» стало ожидание дальнейшего роста запасов и добычи в Штатах. Также продажам будет способствовать динамика внешних фондовых площадок. По итогам вторника в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1% и 0,5% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,1%. На торгах в Азии вновь основным ориентиром может служить японский Nikkei225 теряющий символические 0,03%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем снижения российского рынка в начале торгов. Это приведет к компенсации роста предыдущего дня и возвращению индекса МосБиржи в район 2250 пунктов. При этом пробой этой отметки может привести к усилению продаж и углублению коррекции. Открытие европейских площадок, где также возможна негативная динамика основных индексов, скорее всего, также поддержит «медведей». Изменить же ситуацию может публикация индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии и Еврозоны – выход позитивной статистики может привести к коррекционному росту и компенсации части потерь, как в Старом Свете, так и на нашем рынке. При этом в середине торгов нельзя исключать дальнейшего отступления рынка энергоносителей, что оживит продажи в наших бумагах. Во второй половине дня внимание игроков переключится на новости из США, где сегодня выйдут данные по продажам домов на вторичном рынке. При этом американским игрокам явно не хватает поводов для роста, в результате чего нельзя исключать продолжения коррекционного снижения за океаном, что в последние часы приведет к дальнейшему отступлению нашего рынка.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Поводом для этого станет динамика рынка энергоносителей, однако приближение налогового периода, способствующего росту предложения валюты на рынке, сдержит продажи. Однако снижение «черного золота» может привести к тому, что уже в первые часы доллар попытается подняться выше 56,6 рубля и закрепиться над этой отметкой. При этом дальнейшее отступление котировок нефти во второй половине дня может позволить американской валюте укрепить свои позиции и сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 57 рублей. Отметим, что до преодоления этой отметки говорить об отмене нисходящего сценария в паре USD/RUB не приходится. С технической точки зрения доллар продолжает смотреть в низ и имеет шансы на обновление годовых минимумов.





Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.